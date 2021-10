Anticiclone innalza lo zero termico oltre quota 4000

L'anticiclone sul bacino occidentale del Mediterraneo si rafforza a innalza oltre i 4.000 metri la quota dello zero termico. Lo spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nelle previsioni per i primi giorni della prossima settimana. Lo zero termico salirà dai 3.900 metri previsti lunedì ai 4.000-4.100 di martedì. Temperature massime da piena ottobrata: 20-21 gradi lunedì e martedì. Mercoledì, invece, la discesa di una saccatura dl mare del Nord - spiega sempre Arpa - incrinerà il campo di alta pressione, portando un peggioramento del tempo con qualche pioggia ma probabilmente limitata solo sulla zona settentrionale del Piemonte. Secondo Smi (Società Meteorologica Italiana), la perturbazione atlantica in transito sull'Italia tra il 20 e il 22 ottobre dovrebbe essere poco attiva al nord-ovest. nei giorni seguenti il cielo tornerà in gran parte soleggiato.