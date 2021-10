Comunali: Torino, affluenza ore 12 più bassa in 20 anni

Il dato sull'affluenza al voto per il ballottaggio di Torino registrato oggi alle ore 12, l'8.58%, è il più basso raggiunto in analoghe rilevazioni negli ultimi 20 anni. A fare un raffronto, "che va letto tenendo conto del diverso carattere delle varie consultazioni e del loro svolgersi nella sola giornata di domenica o anche il lunedì", è il periodico del Consiglio comunale CittAgorà. Nel referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari dello scorso anno, per il quale si era votato solo di domenica, l'affluenza a mezzogiorno era stata del 10,05%, mentre quella delle elezioni europee del 15,75%. Percentuale analoga, il 15,09%, per le Politiche del 2018. Dato più elevato di quello odierno, su voto esclusivamente la domenica, anche per le comunali del 2016, quando la rilevazione delle 12 era del 14,06%, mentre alle comunali del 2011, con votazione sui due giorni, i votanti erano stati del 12,83%. La prima rilevazione delle regionali del 2014, in quel caso alle ore 11.30, aveva invece segnato un 16.52%, mentre per le comunali del 2001, quando si era votato sia la domenica che il lunedì, la prima rilevazione aveva registrato il 18.82%.