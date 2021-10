Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, lunedì 18 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3358m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: non cambia la situazione sinottica sulle regioni di Nord Ovest, sempre in compagnia di un campo anticiclonico. Giornata dunque in prevalenza soleggiata ad eccezione di poche nubi sparse. Clima tipico del periodo. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.