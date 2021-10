Green pass: Torino alla prova del primo lunedì con l'obbligo

Primo lunedì con l'obbligo del Green Pass sui luoghi di lavoro anche a Torino. Dopo le proteste di venerdì, che non hanno però creato particolari disagi, il capoluogo piemontese è chiamato alla prova più difficile. Non sono stati pochi, infatti, i lavoratori che, dopo essersi presi una giornata di ferie, devono ora rientrare. Farmacie e hub vaccinali presi d'assalto, nel weekend, da chi non essendo ancora vaccinato è dovuto ricorrere al tampone rapido per ottenere il certificato verde. Code nella norma tranne a San Salvario dove ieri pomeriggio è dovuta intervenire la polizia per controllare le centinaia di persone davanti a una farmacia di via Madama Cristina. Quella di oggi sarà una giornata importante anche per il trasporto pubblico. C'è infatti da verificare se le contromisure adottate dall'azienda che fornisce il servizio siano sufficienti a far fronte all'assenza degli autisti ancora privi di Green pass, il 30% secondo la delegazione ricevuta venerdì dal prefetto, che ha annunciato un incontro per domani con l'assessore regionale Marco Gabusi per affrontare la questione. Per oggi non sono in programma nuove proteste, con gli attivisti No Green Pass che sabato hanno annunciato l'intenzione di recarsi a Genova per sostenere l'agitazione dei portuali.