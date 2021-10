Ballottaggi: Damilano, non può essere 40% a scegliere sindaco

"Una città che non va a votare è una città che rinuncia a lottare per il suo futuro. Questa non può essere Torino, dobbiamo combattere per ridare alla nostra città la voglia di credere che le cose possono cambiare". Così, su Facebook, il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, Paolo Damilano, all'indomani del primo giorno di voto per il ballottaggio, che ha registrato un'affluenza del 32,61% nella rilevazione di ieri sera alle 23, alla chiusura dei seggi. "Non può essere il 40% dei torinesi a scegliere il sindaco - aggiunge -. Andiamo a votare, abbiamo tempo fino alle 15. Manca poco a cambiare le cose".