Green pass: Torino tra tamponi e controlli, nessun disagio

Nessuna protesta, fila ordinata e controlli rapidi al Campus Einaudi dell'Università di Torino nel primo lunedì dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass anche per docenti e lavoratori dell'ateneo. Per accedere al Campus ma anche a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, bisogna scaricare un'applicazione dell'Università per registrare la propria presenza poi un addetto della sicurezza procede con il controllo Green pass. Qualche coda davanti alle farmacie del centro per i tamponi rapidi dell'ultimo minuto. Telefonino in mano e lettori di QR anche davanti alla Mole Antonelliana, per entrare al Museo del Cinema, nei depositi dei mezzi del trasporto pubblico del quartiere Vanchiglia non si sono registrati disagi e i controlli avvengono all'interno della azienda.