Meteo: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi

A Torino oggi, martedì 19 ottobre, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 4107m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: ulteriore rinforzo della campana anticiclonica sul Nord Italia. Su Piemonte, Liguria e VDA giornata di bel tempo con cieli sereni o al piu' velati da mattina a sera. Locali foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure piemontesi. Temperature in ulteriore aumento, seppur con inversioni termiche notturne in montagna, massime oltre i 20 gradi in pianura.