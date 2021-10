Ferrovie: lavori sulla Torino-Milano, traffico rallentato

Disagi per chi viaggia in treno a causa di un problema tecnico sulla linea convenzionale Torino-Milano, tra le stazioni di Chivasso e Livorno Ferraris. Il traffico è in graduale ripresa, ma è ancora in corso l'intervento dei tecnici. Maggior tempo di percorrenza attuale fino a 30 minuti per i treni in viaggio. I treni che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Il traffico ha subito ritardi dalle 5 del mattino per il prolungarsi dei lavori programmati sulla linea tra Chivasso e Livorno Ferraris. Una ventina i treni direttamente coinvolti e di questi cinque i regionali che sono stati cancellati.