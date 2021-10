Comunali: Carretta, vittoria a Torino di generazione testarda

"E' la vittoria di una generazione testarda e coraggiosa". Queste le parole del segretario metropolitano del Pd, Mimmo Carretta, all'indomani dell'elezione di Stefano Lo Russo a sindaco di Torino. "E oggi, lasciatemelo dire - scrive in un post Facebook nel quale condivide una foto scattata ieri dell'abbraccio con il neo primo cittadino -, mi sento anche orgoglioso per quello che sono, per aver dato tutto in questo straordinario cammino. Grazie a tutti. Grazie Stefano".