Piemonte: sviluppo aree montane e collinari, stanziati 31,5mln

La Regione Piemonte ha stanziato 31,5 milioni a favore dei quattordici Gal, i Gruppi di Azione Locale presenti nelle aree di montagna e di collina, nell'ambito dell'approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader" della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Il Leader è lo strumento previsto dalle norme comunitarie per promuovere la crescita economico-sociale di territori sub-regionali specifici in modo integrato e multisettoriale. "L'approccio Leader, giunto alla quarta programmazione, ha consentito negli ultimi 20 anni di affrontare, con risultati apprezzabili, le principali sfide poste dai territori più fragili e marginali del Piemonte in termini di rilancio economico, aggregando le realtà economiche e sociali molto frammentate e disperse, caratteristiche di queste zone - spiega in una nota il vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso -. Grazie alla valorizzazione delle potenzialità locali in ottica multisettoriale, si è creato un proficuo sistema di relazioni tra gli attori del territorio che ha contribuito al mantenimento della qualità della vita e alla creazione e allo sviluppo di numerose attività imprenditoriali favorendo la costruzione di 'reti locali'. Il nuovo stanziamento va ad aggiungersi ai circa 65 milioni già a disposizione dei Gal, che potranno così continuare a portare avanti i propri Programmi di Sviluppo Locale".