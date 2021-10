Cavallerizza: Appendino, nuova amministrazione proseguirà lavoro

"Sono certa che, seguendo le linee guida del progetto approvato in Consiglio comunale, la nuova amministrazione proseguirà l'importante e proficuo lavoro interistituzionale e di collaborazione svolto con associazioni, Università di Torino, Compagnia di San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti, per recuperare e restituire alla piena fruibilità da parte dei cittadini di uno spazio urbano di grande valore storico, architettonico, sociale, artistico e culturale". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in merito alla riqualificazione della Cavallerizza Reale. "Dalla città di Torino - aggiunge la prima cittadina uscente - un sentito ringraziamento alla Fondazione Compagnia di San Paolo e all'Università degli Studi del capoluogo piemontese per l'impegno e il sostegno progettuale e finanziario sostenuto, attraverso l'aggiudicazione del lotto 5 della Cavallerizza Reale, per la riqualificazione dello storico complesso bene patrimonio mondiale dell'Unesco".