Covid: in Piemonte 60 mila tamponi, 245 casi positivi

Lieve aumento dei ricoverati Covid in Piemonte, + 8 complessivo. In terapia intensiva -1, con totale sceso a 19, ma negli altri reparti +9, totale a 184. L'Unità di crisi della Regione registra anche 4 decessi (nessuno relativo a oggi), 245 nuovi casi dopo l'esito di 60.783 tamponi, di cui 53.628 antigenici. Il tasso di positivi è dello 0,4%, la quota di positivi 62,9%. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.181, i nuovi casi di guarigione 162. Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 386.165 casi positivi, 370.983 guariti, 11.798 vittime.