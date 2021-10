Piemonte: sostegno famiglie, dalla Regione 2,3 milioni

Maxi intervento a favore dei nuclei famigliari piemontesi. Anche grazie all'aumento delle risorse statali, su proposta dell'assessore al Welfare Chiara Caucino la Regione mette quasi 2,3 milioni di euro a disposizione dei 44 centri per le famiglie e dei 48 Enti gestori, per sostenere i più fragili. E con un accordo con Comune di Torino e San Vincenzo, la Regione sosterrà il call center h24 dedicato alle mamme con bambini. "Il sostegno alle famiglie, in particolare quelle più fragili - spiega l'assessore Caucino - è sempre stato al centro della mia azione politica, così come quello alla genitorialità. Per questo sono estremamente orgogliosa del risultato ottenuto con questa delibera appena approvata, che viene incontro a chi ha davvero bisogno di una mano concreta. Penso alle tante mamme in difficoltà, penso a chi ha subito le gravi conseguenze, economiche, psicologiche e anche sociali della pandemia da Covid-19 e che oggi meritano di essere sostenute con ogni mezzo a disposizione. Ebbene queste famiglie sappiano che nonostante le enormi difficoltà che stiamo vivendo e che vivremo la Regione sarà sempre al loro fianco, per aiutarle e sostenerle con pragmatismo e concretezza".