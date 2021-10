Covid: in Piemonte 280 nuovi casi, quota positivi 0,5%

In Piemonte sono 280 i nuovi casi di Covid riportati dal bollettino regionale dell'Unità di crisi, con una quota dello 0,5% rispetto ai 53.556 tamponi diagnostici processati (46.780 antigenici); la percentuale di asintomatici è 56,6. C'è una nuova vittima, con totale ora a 11.799. Invariato il numero di ricoverati in terapia intensiva, sempre 19, mentre negli altri reparti c'è stato un incremento di 5: il dato complessivo è salito a 189. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.225, i nuovi guariti 230.