Sanità: Cirio, Vco merita ospedale all'avanguardia

"Che qui ci possano essere due presidi ospedalieri continuiamo a ritenerla una strada percorribile, ma uno deve essere un ospedale di provincia, nuovo, moderno e di avanguardia". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, oggi a Santa Maria Maggiore (Vco) per la presentazione del progetto che ha visto l'installazione di colonnine rapide di ricarica elettrica nei comuni della Valle Vigezzo e per la presentazione del piano di sviluppo locale del comprensorio sciistico. "Il Vco merita di avere un ospedale moderno all'avanguardia, con tutto ciò che è necessario in termini di efficienza ed efficacia per salvaguardare la salute dei cittadini, così com'è necessario non chiudere gli ospedali che ci sono. Forse prima del Covid si dava meno importanza alla salute e i parametri erano più rigorosi da parte di Roma, che si dimenticava com'è fatta questa provincia. Oggi alla luce del Covid, credo che chi vive nel Vco debba avere gli stessi diritti alla salute e alla vita di uno che vive a Grugliasco".