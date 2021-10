Province: Vco; Lincio dichiarato decaduto da presidente

Arturo Lincio non è più presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il Segretario provinciale Giuseppe Testa, in una nota alla Prefettura, precisa infatti che "è da considerarsi decaduto". In attesa della presentazione delle candidature, entro fine novembre, l'ente è dunque guidato dal vicepresidente Rino Porini. Lincio non è stato rieletto sindaco di Trasquera alle ultime elezioni amministrative e nei giorni scorsi otto sindaci della provincia ne avevano chiesto le dimissioni. L'ex sindaco aveva però invocato l'interpretazione della legge data dall'Unione delle Province Italiane, fatta propria dalla Conferenza Stato-Autonomie Locali, in base alla quale i presidenti di Provincia, a prescindere se rieletti sindaci o meno, possono restare in carica fino alle elezioni fissate per il 18 dicembre. La nota del Segretario provinciale di oggi sgombra il campo dalle interpretazioni. Lincio è decaduto e non è dunque più il presidente della Provincia del Vco.