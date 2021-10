Lavoro: accordo Skf, 125 uscite volontarie e 40 assunzioni

E' stato raggiunto oggi l'accordo tra sindacati e Gruppo Skf per l'uscita volontaria incentivata di 125 lavoratori degli stabilimenti italiani, compensata da 40 assunzioni tra gli operai. L'intesa, che avrà una durata di 18 mesi e terminerà a marzo 2023, prevede 80 uscite volontarie tra gli operai e 45 tra gli impiegati. "Con questo accordo gettiamo le basi per dare un futuro ai giovani precari garantendo un turnover dei lavoratori. Nonostante la pandemia ancora in atto, le difficoltà di approvvigionamento dei semiconduttori, l'aumento dei prezzi dei trasporti, con questa intesa diamo la possibilità ad alcuni lavoratori di andare in pensione e riusciamo a trasformare 40 lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato nel giro di 18 mesi" commenta il coordinatore nazionale Uilm del Gruppo Skf, Vito Benevento. "Dopo molte ore di trattativa siamo riusciti a introdurre il principio del cambio mix con numeri e criteri di scelta oggettivi. Abbiamo siglato un accordo di uscite incentivate e volontarie nel rispetto della legge vigente. Le stabilizzazioni dei precari sono sicuramente ciò che volevamo conquistare con questa trattativa. Inoltre riteniamo che il volume degli investimenti presentati oggi da Skf siano tali da poter vincere la sfida futura soprattutto nel settore più critico ovvero quello dell'auto" spiega la Fim Torino.