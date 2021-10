Lo Russo "grandi sfide, serve sostegno della città"

"Sarà un mandato caratterizzato da grandi sfide, proprio per questo il sostegno della città non è solo importante è indispensabile. Ci attende un lavoro molto impegnativo, sono sicuro che l'affronteremo tutti insieme per Torino". Così, su Facebook, il sindaco eletto di Torino Stefano Lo Russo. "Questi sono giorni decisamente particolari - scrive -. Dopo l'elezione di lunedì scorso ho ricevuto tantissimo affetto ed entusiasmo. Sento poi un grande senso di responsabilità verso i torinesi e verso la città che amo profondamente, di cui sono onorato di essere stato eletto primo cittadino".