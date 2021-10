Confartigianato, Regione sostenga comparto tipografico

Confartigianato Imprese Piemonte chiede, con le altre Confederazioni artigiane, agli assessori regionali Andrea Tronzano e Vittoria Poggio, di sostenere i circa 2mila artigiani del Piemonte che operano nel comparto tipografico esclusi dai precedenti Bonus della Regione Piemonte a sostegno delle attività produttive messe in ginocchio dalla crisi sanitaria. In particolare Confartigianato Imprese Piemonte chiede alla Regione Piemonte di farsi portavoce in sede di Conferenza delle Regioni affinché il comparto tipografico venga ricompreso tra le categorie individuate beneficiarie del "Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica" previsto dal dl 41/2021. "Le attività del settore tipografico e grafico applicato alla tipografia - sottolinea Elisa Reviglio, presidente Regionale Grafici di Confartigianato Imprese Piemonte - che erano già state duramente colpite dal cambiamento epocale caratterizzato dal progressivo e crescente passaggio dalla carta al digitale sono state investite dalla crisi Covid-19. Si sono drasticamente ridotti eventi pubblici, convegni, congressi, fiere, matrimoni e meeting aziendali, con conseguente pesante flessione nel settore della pubblicità, che interessa la produzione di volantini, depliant, cataloghi e relativa progettazione grafica, il cui fatturato è diminuito drasticamente nel 2020. La riduzione è poi stata accentuata dal crollo del turismo. A questa situazione così complicata si aggiunge il problema del rincaro delle materie prime, come la carta, che sta subendo aumenti anche del 30%, ma anche della carenza delle stesse, che impone spesso alle tipografie di modificare i preventivi già inviati ai clienti e/o di non rispettare o poter soddisfare i tempi di consegna con conseguente rinuncia delle commesse".