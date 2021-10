Lavoro: Fiom, sciopero 8 ore Bollhoff Unifast di Settimo

Le lavoratrici e i lavoratori della Bollhoff Unifast di Settimo Torinese scioperano oggi 8 ore con presidio ai cancelli dalle ore 10 alle ore 14. "Martedì 19 ottobre si è svolto un incontro tra la Rsu, la Fiom Cgil e l'azienda. Non è emersa nessuna disponibilità dell'azienda nel percorrere la strada degli investimenti necessari per il rilancio dell'area produttiva, né la disponibilità ad affrontare il tema del possibile ricollocamento il personale eccedente attraverso l'ampliamento dell'area logistica. Di fronte alla totale chiusura dell'azienda al confronto per la ricerca delle soluzioni occupazionali, la Rsu insieme alle lavoratrici e i lavoratori proseguono nella mobilitazione con l'obiettivo di scongiurare i paventati tagli del personale" spiega Luca Pettigiani, responsabile della Bollhoff per la Fiom di Torino.