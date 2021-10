Torino: Lo Russo torna a Falchera, impegno per quartieri

A tre giorni dal risultato delle urne il sindaco eletto di Torino Stefano Lo Russo torna per le strade della città e lo fa partendo da uno dei quartieri poi periferici, Falchera, dove questa mattina ha incontrato Rodolfo Grasso, noto come "il sindaco di Falchera. "Avevo preso con lui, e con le cittadine e i cittadini del quartiere - racconta su Facebook - l'impegno di tornare subito dopo il voto. E stamattina a sorpresa sono stato al Centro sociale di piazza Astengo. E' un quartiere con una vivacissima rete di associazioni, dove è forte il senso di appartenenza - sottolinea Lo Russo -. I progetti e l'entusiasmo non mancano e, tanto più ora da sindaco, continuerò ad esserci. Ho riaffermato l'impegno di abbattere le distanze tra i quartieri a partire dal riportare alcuni servizi amministrativi comunali dove sono stati chiusi, così come ho rinnovato l'impegno di un piano di valorizzazione degli spazi urbani".