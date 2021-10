Torino: al via sedute nuovi Consigli di Circoscrizione

In attesa del passaggio di consegne fra Chiara Appendino e Stefano Lo Russo, e l'insediamento del nuovo Consiglio comunale, prende il via l'attività dei neo eletti consigli di Circoscrizione. Partono da questa sera, infatti, le sedute delle assemblee degli organi decentrati per la convalida degli eletti e l'elezione del presidente. La prima sarà, oggi alle 19, la Circoscrizione 6, mentre lunedì toccherà alla 4 e alla 7. Il giorno successivo sarà la volta delle Circoscrizioni 5 e 1 e mercoledì chiuderanno la serie delle prime sedute la 2, la 3 e la 8.