LOTTA AL COVID

Effetto Green Pass: 100mila nuovi vaccinati

L'ultima stretta del governo provoca un'impennata nelle ultime tre settimane, ma restano ancora 590mila i piemontesi che resistono alla puntura. Situazione sotto controllo nelle scuole

In Piemonte l’85% della popolazione con più di 12 anni ha aderito alla campagna vaccinale contro il Covid. Otto su dieci hanno già completato il ciclo, mentre sono quasi 150mila le persone che hanno già ricevuto anche la terza dose. Un risultato che colloca il Piemonte al 12° posto tra le regioni italiane per quanto riguarda i vaccinati con una dose, mentre scende al 15° se si tiene conto di coloro che hanno completato il ciclo. Le percentuali sono tuttavia molto vicine alla media nazionale che indica un’adesione superiore all’86 per cento.

Resta tuttavia una sacca di recalcitranti tutt’altro che indifferente. Sono infatti ancora 590mila le persone che hanno rifiutato il vaccino, delle quali 149mila sono over 60: un dato, tuttavia, “in costante miglioramento se consideriamo che nelle ultime tre settimane hanno aderito più di 100 mila persone - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Stiamo facendo tutto il possibile per continuare a incentivare la vaccinazione e per questo, da sabato 23 ottobre, i lavoratori che scelgono di vaccinarsi e sono in attesa della validazione del green pass, che per regola ministeriale avviene dopo 15 giorni dalla prima dose, potranno avere accesso gratuitamente al tampone negli hotspot delle Asl”. Le modalità per prenotare il tampone e accedere agli hotspot saranno pubblicate domani sul sito della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda i non aderenti alla campagna vaccinale, 288mila hanno tra i 30 e i 59 anni, 60mila sono ventenni e 75mila sessantenni. Fuori dall’età lavorativa restano ancora 45mila settantenni e 28mila over 80 non vaccinati. Infine sono 93mila gli studenti tra i 12 e i 19 anni a dover ancora fare il vaccino. Tra loro comunque, pur essendo gli ultimi ad avere iniziato le vaccinazioni, la percentuale di adesione è di oltre il 70 per cento. “Un dato – spiegano dalla Regione – che fa il paio con il 94 per cento del personale scolastico vaccinato e si riflette sulla buona situazione negli istituti scolastici rispetto allo scorso anno”.

Intanto la situazione contagi resta sotto controllo. Tra l’11 e il 17 ottobre, in Piemonte, il numero dei nuovi casi segnalati cresce, ma rispetto alla settimana precedente si riducono lievemente il numero dei focolai e l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi, che resta inferiore a 1 e passa da 0.93 a 0.91. La percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%. Stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari (per entrambi 3%). Il valore dell’incidenza (33,14 casi ogni 100mila abitanti ad oggi) e il numero dei ricoveri ancora contenuti concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.