L'economia di scala della burocrazia

Fra i tanti concetti economici esiste quello di economia di scala che spiega come alla crescita della quantità prodotta o venduta diminuisce il costo unitario del prodotto. Banalmente perché per una quantità maggiore di materia prima acquistata si riesce a spuntare un prezzo più basso. Le economie di scala insieme ad altri fattori come, per esempio, la tecnologia o le economie di impianto, influenzano le dimensioni aziendali.

Uno di questi fattori che potremmo definire innaturale è la burocrazia che è in costante aumento in tutto il mondo occidentale. Per esempio, se un’impresa ha bisogno di un commercialista e di un avvocato per assolvere tutti gli obblighi fiscali e burocratici è consequenziale che debba avere delle dimensioni importanti per poter ammortizzare gli stipendi dei due professionisti. Tutto ciò influenza sia la nascita che la crescita delle aziende.

In Italia la nascita di nuove imprese è frenata dai costi burocratici che non rappresentano soltanto un costo in termini monetari, ma anche una complicazione che rende difficile capire quali e come assolvere obblighi burocratici. Anche la crescita delle aziende è frenata dalla burocrazia perché impegna l’imprenditore più nel capire e assolvere i vari obblighi imposti dalla burocrazia piuttosto che far crescere le aziende. Da altro canto la burocrazia rappresenta un vantaggio per le grandi imprese che possono permettersi stuoli di professionisti per farvi fronte, al contrario delle imprese più piccole che sono costrette a frenare la loro crescita e a subire la concorrenza di quelle più grandi. Un esempio è quello di Microsoft che negli anni ’90 fu interessata dalle autorità antitrust americane. Fino a quel momento l’azienda si era concentrata sullo sviluppo dei suoi prodotti senza preoccuparsi di eventuali problemi legali o burocratici. Essendo una grande azienda non ebbe problemi ad assumere i migliori avvocati e lobbisti e a mandarli a Washington a difendersi.

Ora la burocrazia statale è ancora più estesa e la tecnologia da una parte aiuta a semplificare le procedure dall’altro crea nuovi obblighi e fornisce nuovi strumenti di controllo alla burocrazia. Le aziende crescendo godono di una sorta di economia di scala relativa alla burocrazia, perché possono permettersi appositi uffici i cui costi possono essere ammortizzati su una produzione ampia, cosa che non è possibile per quelle più piccole. Ridurre la burocrazia servirebbe a far nascere nuove aziende e far crescere quelle esistenti.