Lavoro: Excelsior, quasi 100.000 assunzioni entro l'anno

Sono circa 39.550 i contratti di lavoro previsti dalle imprese piemontesi per ottobre, valore che sale a 98.680 se consideriamo l'intero trimestre ottobre-dicembre, 47.110 assunzioni in più rispetto allo stesso trimestre del 2020 e 29.090 in più rispetto all'intervallo ottobre-dicembre 2019. Sono alcuni dei dati, contenuti nel Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, che confermano anche per il Piemonte una dinamicità del mercato, in linea con l'attuale congiuntura economica. E' sempre più elevato il mismatch (36%) tra domanda e offerta di lavoro, sia per le professioni a elevata specializzazione che per gli operai qualificati. Tra le cause, secondo Excelsior, l'inefficiente orientamento professionale. Le professioni più difficili da reperire in regione a ottobre sono dirigenti e direttori (70 aziende su 100), tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione (59 aziende su 100) e specialisti in scienze economiche e gestionali d'impresa (58 aziende su 100). Per oltre un'azienda su due appare difficoltoso trovare anche operai nelle attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche. Il 74% delle entrate in Piemonte riguarderà lavoratori dipendenti, il 20% somministrati, il 2% collaboratori e il 4% altri lavoratori non alle dipendenze. Il 14% dei nuovi assunti è laureato, il 34% diplomato, le qualifiche professionali e l'assenza di un titolo specifico pesano rispettivamente il 20% e il 31%. Il 22% delle entrate sarà destinato a professioni commerciali e dei servizi, il 20% a dirigenti, specialisti e tecnici. Gli operai specializzati e conduttori di impianti sono il 37%, solo il 9% impiegati. I profili generici sono il 12% delle assunzioni del mese.