Sanità: Piemonte, nasce Rete per curare disturbi alimentari

Nasce in Piemonte la "Rete dei servizi regionali per la prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione", con sei livelli di presa in carico del paziente: centro esperto regionale, livello di base, livello ambulatoriale di primo livello, livello ambulatoriale complesso/semiresidenziale, livello ospedaliero (con posti letto dedicati) e comunità terapeutica. "In Piemonte - ha spiegato oggi in Giunta l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi - ci sono oltre 200.000 persone con disturbi alimentari, di cui 20.000 affette da anoressia nervosa, soprattutto donne, e più del doppio da bulimia nervosa. Più o meno 10 nuovi casi per 100.000 il che significa che ogni anno 431 ragazzi sono affetti da anoressia nervosa. Con un trend in crescita - ha concluso - causa Covid, e che ha visto interessare anche i bambini più piccoli fino alla pre-pubertà". "Con la rete poniamo rimedio a una situazione che vedeva attive alcune sedi di cura - ha aggiunto - ma non ancora una capillare e integrata rete regionale per la cura ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. La cura di queste patologie richiede varie competenze professionali anche specialistiche (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi clinici, nutrizionisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, endocrinologi, ginecologi) e necessita di un quadro di interventi integrati, anche con il privato". Proprio oggi a Torino, i nutrizionisti e specialisti riuniti per il 24° Congresso nazionale Adi (Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica) hanno lanciato un appello chiedendo "una maggiore attenzione al tema anche con la creazione di più unità operative negli ospedali italiani".