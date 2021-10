New York Times celebra il Museo dell'Automobile di Torino

Il New York Times celebra la cultura dell'automobile e racconta il Mauto, il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino. Il museo compare in un articolo del giornalista di settore Stephen Williams, che scrive di un viaggio tra Milano e Torino. Il Mauto è descritto sul prestigioso quotidiano Usa come un luogo "di eredità talmente ricche, organizzate intorno a una collezione di circa 200 modelli a partire dal 1854, che chi lo visita dovrebbe ricevere una laurea in storia dopo aver spero trascorso alcune ore qui dentro". "Il nostro lavoro - commenta il direttore del museo, Mariella Mengozzi - è fare del Mauto un luogo di cultura, attraente per un pubblico vasto, non solo degli appassionati di motori. Ora che lo ha scritto anche il New York Times, ci aspettiamo che molti lettori arrivino a Torino e al museo, come effetto della ripartenza dei viaggi e della mobilità culturale nel mondo".