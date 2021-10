Anci: Corsaro, Comuni riacquistino la propria autonomia

"Occorre guardare ai sindaci e ai Comuni con fiducia e con il riconoscimento, in ogni atto politico, legislativo e amministrativo, del sacrosanto diritto dei Comuni di esercitare la propria autonomia. Cari colleghi, non smettiamo di rimboccarci le maniche ogni giorno, perché il lavoro che ci attende sarà lungo, difficile e pieno di novità". E' l'appello che il sindaco di Vercelli e presidente di Anci Piemonte Andrea Corsaro ha rivolto al Governo e alla Regione Piemonte durante la 39esima assemblea che si sta svolgendo nella città del riso. "Vorrei collocare sul podio più alto delle nostre istanze il recupero dell'autonomia di programmazione, decisione e gestione dei nostri Comuni - ha aggiunto -. Non è solo il banale riferimento a un principio costituzionale da salvaguardare, ma vuole essere un fermo richiamo a restituire all'autorità locale ciò che le spetta, dopo un lungo periodo di contrazione e limitazione dovuto alla pandemia". "In una visione di sistema - ha concluso - occorre guardare a un rinnovato patto tra le poche grandi città del Piemonte e i tanti piccoli comuni: sarà indispensabile, oggi più che mai, lavorare in sinergia, creare reti e collaborazioni".