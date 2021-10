SACRO & PROFANO

Folla di aspiranti vescovo

Anche tre prelati a capo di nunziature importanti tra i "papabili" alla successione di Nosiglia. Il nodo della diocesi di Susa: con Torino o Pinerolo? Intanto, l'ex priore di Bose Bianchi ha ripreso a viaggiare: è stato relatore al Sinodo di Pescara

L’ex priore di Bose Enzo Bianchi è più attivo che mai e la sua salute pare sia di molto migliorata poiché viaggia da solo spostandosi anche per lunghi tragitti. La settimana scorsa, lasciato il suo eremo collinare, è stato visto alla stazione di Porta Susa prendere il Freccia Rossa per Pescara dove, su invito del vescovo locale, monsignor Tommaso Valentinetti, ha partecipato alla solenne apertura del sinodo locale, tenendo una affollata conferenza in cattedrale sul tema “Per una Chiesa inclusiva, in cui essere tutti mendicanti di misericordia al sinodo”. Nel suo intervento, fratel Enzo, il quale, ultimamente, nei suoi articoli sulla stampa ha ripreso a magnificare lo stile e il magistero del Papa, ha affermato che il sinodo da questi voluto non dovrà più essere un organo episcopale che lo sostiene nel ministero petrino, ma un nuovo organismo che raduni il Popolo di Dio per giungere, tutti insieme, a una decisione, quindi sinodo non come evento da celebrare, ma come processo da avviare, auspicando infine che ad esso, per intanto, almeno vi possano partecipare presbiteri e diaconi. Voci romane, di una certa attendibilità, dicono che il presule abruzzese avrebbe chiesto prima a Papa Francesco in persona il permesso di invitare Bianchi il quale, in teoria, dovrebbe, secondo le disposizioni della Santa Sede, fare vita appartata. Il pontefice avrebbe acconsentito, affermando inoltre che forse sull’ex priore si sarebbe sbagliato. Se ciò fosse vero, sarebbe in corso un processo di riabilitazione dell’ex priore, proprio mentre viene presentato in tutta Italia il libro di Riccardo Larini Non dimenticare il tesoro di Bose in cui Enzo Bianchi è descritto come vittima del visitatore padre Amedeo Cencini e dell’attale priore Luciano Manicardi e che i provvedimenti assunti nei suoi confronti riguardano soltanto divergenze sulla guida della comunità. E null’altro.

Anche i riluttanti vescovi piemontesi hanno aperto i rispettivi sinodi diocesani. A Torino l’arcivescovo Cesare Nosiglia lo ha fatto con una celebrazione eucaristica alla Consolata il 17 ottobre. In realtà, non si comprende, da parte di molti, che cosa un’assemblea sinodale potrebbe aggiungere rispetto a quanto già discusso durante la recente e appena conclusa assemblea diocesana. Come ha detto il vicario generale, monsignor Valter Danna, al consiglio presbiterale, essa è servita quale «anticipazione delle dinamiche» sinodali, poiché l’importante «è tenere aperta la ricerca avviata per la nostra Chiesa». Avanti dunque con i processi.

Anche alcuni preti diocesani – della maggioritaria corrente progressista – hanno ricevuto la lettera del nunzio apostolico che li invita ad avanzare il nome di vescovi o confratelli – non diocesani di Torino – degni di succedere a Nosiglia. Sembra che qualche suffragio l’abbiano ricevuto nomi di diplomatici, originari del Cuneese, che già erano circolati per la successione del cardinale Severino Poletto. Si tratta di arcivescovi a fine carriera che occupano nunziature importanti come monsignor Celestino Migliore, 70 anni, cuneeese e attuale nunzio a Parigi, monsignor Aldo Giordano, 67 anni, nunzio presso l’Unione Europea e ben conosciuto dai focolarini torinesi per essere uno di loro. È apparsa poi la defilata figura di monsignor Giorgio Lingua, 61 anni, attuale nunzio in Croazia, fossanese di Centallo, come lo era il cardinale Michele Pellegrino, amico e confidente del cardinale Poletto che lo ha ordinato sacerdote nel 1986, l’anno prima dell’altro fossanese monsignor Derio Olivero. Come si vede i nomi non mancano e, forse, si sprecano.

Nessuno ne parla, ma in Valle sono in molti a chiedersi che fine farà la diocesi di Susa. Se i laici ancora sperano che essa mantenga la sua autonomia e venga nominato un vescovo, i pochi preti sembrano ormai rassegnati all’unione in persona episcopi con Torino, mentre non si augurano la – poco probabile – annessione alla diocesi di Pinerolo, con l’inevitabile conseguenza di finire sotto la ferula di Derio Olivero. A meno che questi – quod est in votis – non trasmigri a Torino dove, in caso di unione, se lo ritroverebbero comunque.

Intanto a Taranto si è celebrata la quarantanovesima Settimana sociale dei cattolici italiani dove anche l’arcivescovo di Vercelli monsignor Marco Arnolfo ha tenuto una relazione. Nel documento preparatorio non vi sono richiami alla fede cattolica e nemmeno alla dottrina sociale della Chiesa relativamente al lavoro, alla famiglia, all’impresa, al bene comune e al diritto alla vita, tanto da sembrare non un testo della Chiesa cattolica, ma di una organizzazione che deve mantenere buoni rapporti con i soggetti sociali e culturali oggi egemoni e che dettano le regole dei rapporti sociali. Una parata di conformismo ecologista, dove si discuterà di parrocchie carbon free e dove, in apertura dei lavori sono stati piantati 50 platani. Non Verbum Domini, ma verbum naturae.