IL FUTURO DELLA MOLE

Torino vecchia e povera di élite

Un ceto dirigente esiguo (l'1,1% della popolazione), anziano, quasi totalmente maschile e pure poco istruito. Tagliata fuori dal grande sistema europeo di servizi e innovazione, la città può contare però su un nucleo forte di classe creativa. Intervista al sociologo Perulli

“Torino ha una élite, intesa come classe dirigente imprenditoriale e alta burocrazia pubblica, che rappresenta solo l’1,1% della popolazione mentre a Milano è al 3%. E non è solo esigua, ma anziana, quasi totalmente maschile e in generale anche poco istruita”. È con questa zavorra del capoluogo, cui si aggiunge la debolezza delle città di medie dimensioni delle province penalizzate da non essere posizionate corridoi importanti, che il Piemonte s’approccia a una non facile navigazione lungo le nuove rotte tracciate e imposte dalla pandemia a livello globale. Torino, come tutte le grandi città europee e del mondo, non è e non sarà meno attrattiva dopo quasi due anni segnati dal Covid, dalle misure e dai cambiamenti che ne sono derivati. A sgombrare il campo dall’immagine di un urbanesimo al contrario come conseguenza della pandemia era arrivato, già più un anno fa lo studio Which future for the Cities after Covid 19 della Fondazione Eni Enrico Mattei, che annovera tra i suoi autori il professor Paolo Perulli, docente emerito di Sociologia all’Università del Piemonte Orientale, insegante a Cambridge e Parigi, autore di numerosi saggi, tra i quali Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo (ed. Il Mulino).

Quando nei primi mesi della pandemia molti, di fronte alle città deserte e atterrite dalla paura del virus, preconizzavano un abbandono irreversibile delle metropoli, l’approdo alle piccole e medie comunità anche favorito dal telelavoro, lei e i suoi colleghi di ricerca sostenevate l’esatto opposto: le grandi città non sinonimo di problema, bensì di soluzione sia pure in un mondo diverso dopo il Covid. Professor Perulli, è passato più di un anno dalla pubblicazione dello studio, è cambiato qualcosa o i vostri risultati e le vostre previsioni oggo sono ulteriormente confermati?

“A distanza di un anno abbiamo visto che è andata esattamente come avevamo previsto. Le uscite dalle grandi città sono state estremamente limitate e non superano mai l’1% della popolazione e per converso sono cambiati molti aspetti nel mondo di muoversi, di lavorare, di consumare nella città. È cambiata e sta cambiando l’organizzazione del lavoro, l’enorme crescita di tutte le forme di attività da remoto, che si è grossomodo quadruplicata. Si è passati a un uso sempre più esteso di queste forme di lavoro che prevediamo siano una tendenza non provvisoria. Molte imprese, soprattutto quelle grandi, stanno mantenendo lo smartworking. Pensiamo che questa sia una forma nuova di organizzazione del lavoro, sia privato, sia in parte pubblico. Certamente non avremo più il modello precedente al Covid”.

Questo è lo scenario globale?

“Si parliamo sempre delle 20 città mondiali prese in esame, per l’Italia sono state Milano e Roma”.

Qual è stata la molla che è scattata dando vita a una ricerca proprio mentre si contavano migliaia di morti ogni giorno, i governi cercavano si affrontare una situazione senza precedenti. Perché in quel momento davvero drammatico avete pensato e siete riusciti ad avviare questa ricerca a livello mondiale?

“È vero, eravamo in pieno lockdown, la ricerca partì in aprile e facemmo una survey su 20 città del mondo chiedendo a studiosi molto qualificati delle città di rispondere a un questionario. Poi un’elaborazione da parte nostra e sulla base di questo abbiamo scritto il rapporto finale in agosto. La risposta alla domanda è semplice: quando mai un evento globale di questo tipo si era verificato anche andando indietro nel tempo? Ci siamo trobvati di fronte a un fenomeno veramente globale, più importante della nostra vita e della storia da molti anni ad oggi”.

Alla pubblicazione del vostro studio si è parlato di città a 15 minuti, indicando un quarto d’ora come il tempo per raggiungere i servizi, dai negozi alla scuola, all’ufficio pubblico. Davvero nel giro di pochi anni si arriverà a questo o, guardando alla situazione attuale nel nostro Paese, siamo nella fantascienza?

“Questo è uno slogan lanciato dalla sindaca di Parigi, ma ancora lontano dalla realtà. Però, certamente, è confermata la maggior attenzione alla prossimità. Fuori di dubbio che andiamo o comunque dovremo andare verso un aumento del peso della prossimità rispetto al passato”.

Cos’è che fa mantenere alla grande città la sua attrattività?

“Il fatto che sia lì, nelle grandi città, che avviene ogni tipo di produzione di conoscenza e di innovazione. Non possiamo fare a meno della città soprattutto per questo. Le città devono però adeguarsi, cambiare”.

Senza arrivare ai 15 minuti, però la mobilità appare come uno degli aspetti più importanti, ma anche difficili, per le grandi città. Cosa deve cambiare, per esempio a Torino, dove sul traffico si sono consumate battaglie, scontri politici e la questione non è affatto chiusa?

“La mobilità è stata quasi immediatamente interessata al fenomeno della green mobility, si è velocemente innescata una corsa verso forme di mobilità sostenibile, in particolare quella individuale. Una è chiara: in prospettiva le città devono vedere le automobili come ospiti, possibilmente occasionali, e non più come residenti. Capita già a Parigi, altrove un po’ meno”.

Professore il Piemonte ha metà della sua popolazione nell’area metropolitana e il resto nelle province, i loro capoluoghi, città di medie e mediopiccole dimensioni quale futuro hanno nel post Covid?

“Il loro ruolo non è in discussione, certo sono soprattutto quelle collocate lungo corridoi importanti ad essere avvantaggiate, come capita per esempio sulla direttrice Milano-Bologna. Nel caso del Piemonte la mancanza di corridoi le rende più deboli. E dove le direttrice ci sono, come sulla Milano-Torino, non si ha l’effetto positivo del corridoio cui si affaccia la città, ma di un tunnel”.

E Torino come si presenta a questa nuova, inedita, sfida? Lei già un anno fa spiegava che, per le grandi città, va messa in conto una crescita enorme delle attività immateriali e le leve su cui agire non possono che essere le infrastrutture, la banda larga, l’alfabetizzazione informatica e proprio il modo su cui si indirizzeranno queste azioni potrà ridurre o accentuare squilibri e disuguaglianze.

“Torino è una città che non fa parte del grande sistema europeo i cui vertici, basati su servizi e manifattura avanzata, sono piuttosto Parigi, Bologna, Monaco e Stoccarda. Sembra paradossale, ma Torino ha un problema di collocazione che riguarda un suo essere città di produzione con un passato importante, un presente incerto e un futuro obbligato: deve diventare ancor più città di conoscenza e di servizi”.

Quanto conta il fattore umano in questo futuro?

“Le élite torinesi, categoria che comprende imprenditori e alta burocrazia pubblica, è l’1,1% della popolazione mentre a Milano è il 3% e a Roma 2,4%. Invece la classe creativa, quella che raggruppa le professioni intellettuali, è un punto forte della città perché vale il 20,8% mentre a Milano il 24,2% a Roma il 19,6%. Di converso, quella che io definisco neoplebe, ovvero del ceto medio in declino a quel che resta della classe operaia, è ancora molto alta, siamo al 45%, rispetto al 40 di Milano e Bologna”.

Dunque, un problema grave quello della classe dirigente, per Torino. Come superarlo?

“Una classe dirigente anziana, maschile e anche poco istruita, basti pensare che una percentuale importante non ha neppure la laurea. Come superare il problema? Serve un ricambio: una élite più giovane, più femminile e più istruita”.