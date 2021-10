Green Pass: Bonomi, nelle imprese ha prevalso responsabilità

"Non abbiamo registrato problematiche molto significative. Problemi ci sono e ci saranno anche in futuro, ma abbiamo sempre detto che ci si siede a un tavolo e i problemi si affrontano e si risolvono, tenendo conto che è un provvedimento che guarda a una responsabilità nazionale che era mettere in sicurezza il Paese, non solo i luoghi di lavoro". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine dell'assemblea degli industriali di Torino. Quanto alle proteste Bonomi ha spiegato: "Guardo il sempre il bicchiere mezzo pieno. La gran parte degli italiani ha dimostrato un senso di responsabilità nazionale, di educazione civica di pensare agli altri che dovremmo esaltare quello, più che parlare di una minoranza che purtroppo ha creato dei problemi e su cui qualcuno soffia sul fuoco", ha affermato.