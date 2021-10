Covid: Rossi-Valle(Pd), documento Commissione punto partenza

"L'indagine sull'emergenza Covid presentata oggi in Commissione Sanità, che sarà sottoposta all'attenzione del Consiglio Regionale mercoledì prossimo, deve essere uno strumento utile per migliorare il sistema sanitario piemontese nel suo complesso e non farci trovare impreparati a future emergenze". Così il vicepresidente della Commissione Sanità, Domenico Rossi, e il coordinatore del Gruppo di Lavoro sull'emergenza Covid, Daniele Valle. "Un anno di indagine - dicono i due esponenti Pd - ci ha consentito di evidenziare lacune e ritardi nell'affrontare una situazione certamente nuova ma che avrebbe richiesto risposte piu' tempestive e strutturate. Pensiamo alle evidenti carenze relative alla catena di comando, alle politiche di tracciamento, ma anche al ritardo negli interventi sulle Rsa, o all'incertezza nella scelta e nella gestione delle strutture Covid, senza dimenticare il problema delle assunzioni tardive". "Tutti elementi - rimarcano - che derivano da una catena di comando ridondante e farraginosa che ha tenuto con fatica il controllo della situazione. Non sostituire le cessazioni di personale assunto a tempo indeterminato, se non parzialmente e con assunzioni a tempo determinato, getta un'ombra inquietante sulla capacità del nostro sistema di recuperare i ritardi sulle liste d'attesa". La commissione odierna è stata anche l'occasione per rilanciare la richiesta di un'informativa urgente sulla missione 6, dedicata alla sanità, del Pnrr in Piemonte: "nessuno pensi - concludono Rossi e Valle - di portare in aula decisioni assunte altrove solo per una ratifica formale".