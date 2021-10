Trasporti: Salizzoni, su Ivrea-Torino pericolo inaccettabile

Sopralluogo sui treni dei pendolari della linea Ivrea-Torino, questa mattina, per il consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, ed il vice presidente del Consiglio regionale, Mauro Salizzoni. "Un modo per toccare con mano disagi e disservizi", spiegano i due esponenti della minoranza che sono saliti sul treno delle 7.42 per Torino Porta Susa. "Il treno Ivrea-Torino è davvero il posto giusto per prendere il covid - dice Salizzoni - quanto ho visto questa mattina è inaccettabile dal punto di vista sanitario. Per fortuna i pendolari sono responsabili e adoperano tutti la mascherina, ma le condizioni in cui sono costretti a viaggiare costituiscono una fonte di pericolo". Da tempo Avetta segnala i disagi patiti dai pendolari della linea: "Resta urgente il tema del rapporto tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, le cui criticità finiscono per compromettere la qualità del servizio".