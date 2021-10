Spazio: Ricca, in Piemonte raggiunti obiettivi eccezionali

"Il Piemonte è la Regione italiana in cui l'industria aerospaziale ha trovato terreno fertile per raggiungere obiettivi eccezionali. Dalla ricerca alla produzione abbiamo mostrato di essere il posto giusto in cui investire. Per questo, oggi, sono allo IAC di Dubai, la fiera mondiale dell'astronautica, a spiegare insieme a tanti imprenditori piemontesi quanto il nostro territorio abbia da offrire: siamo la Regione che scommette sul futuro!". Lo scrive, in un post su Facebook l'assessore regionale con delega all'Internalizzazione Fabrizio Ricca.