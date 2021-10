Torino: Lo Russo, in giunta competenza e grandi potenzialità

"È una giunta che ha dentro di sé potenzialità estremamente importanti e competenze di rilevanza nazionale evidenti e credo potrà fare del bene alla città". Così il sindaco eletto di Torino Stefano Lo Russo, parla della sua squadra di governo presentata oggi e che si riunirà per la prima volta giovedì mattina, dopo la firma delle deleghe prevista mercoledì, quando è in programma anche la cerimonia di insediamento e proclamazione della nuova amministrazione civica. "È la dorsale di una riorganizzazione della macchina comunale che attueremo - dice - per consentire alla città di efficientare i processi, soprattutto quelli che riguardano le questioni che stanno più a cuore ai cittadini, le manutenzioni, i servizi civici e in generale la relazione fra i cittadini e l'amministrazione comunale, che in questi anni è stata deficitaria e che vogliamo riportare a modello in Italia". Per Lo Russo si tratta di "un momento importante per Torino. Abbiamo davanti il compito di far ripartire la città, di riunire una città che è disgregata e diseguale".

"Abbiamo lavorato in maniera determinata - sottolinea il sindaco - per avere, all'atto dell'insediamento, un governo della città. Per noi è un obbligo nei confronti dei torinesi ed è motivo di orgoglio. Cercheremo di essere sempre aperti al dialogo e al conforto". Quanto alle trattative serrate e non sempre facili di questa settimana per la composizione dell'esecutivo, che ha visto il Pd doversi accontentare di tre assessori più il sindaco, Lo Russo evidenzia che "la qualità e la competenza sono la miglior risposta che è dovuta ai torinesi e sono convinto che anche il mio partito comprenderà le scelte fatte e che queste questioni, che io considero normale dialettica, saranno superate in pochi giorni. Il Pd ha dimostrato - conclude - di essere un partito di governo che ha cuore le sorti di Torino e ha fatto scelte nell'interesse esclusivo dei torinesi".