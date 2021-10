Covid: in Piemonte 105 casi, stabile numero ricoverati

Stabile il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: in terapia intensiva sono 20, esattamente come ieri, negli altri reparti 186 (+1). I nuovi casi accertati sono 105, su un totale di 45.783 tamponi diagnostici (42.331 antigenici). Il tasso di positività è dello 0,2%, la quota di asintomatici 63.8%. Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione ha registrato un decesso, le persone in isolamento domiciliare sono 3.558, i nuovi guariti sono 118. Dall'inizio della campagna vaccinale, le vittime in Piemonte sono 11.805.