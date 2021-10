SCIUR PADRUN

"Se Torino non corre Milano scappa"

Le priorità secondo il presidente dell'Unione industriale Marsiaj: "Mobilità sostenibile, aerospazio, intelligenza artificiale, promozione dell'idrogeno". Il capoluogo piemontese può tornare a crescere con "un'alleanza tra pubblico e privato"

“Abbiamo l’ambizione di vedere Torino come punto d’incontro dell’innovazione a livello europeo. La collaborazione tra pubblico e privato è in questo senso centrale: lo diciamo tendendo una mano ai rettori degli atenei torinesi, al nuovo sindaco Stefano Lo Russo, al governatore Alberto Cirio, al Governo”. È questo il messaggio che il presidente dell'Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj, ha lanciato dall’assemblea degli imprenditori riunita alle Ogr, luogo simbolo del futuro della città. “Lo storico concreto posizionamento di Torino nella tecnologia è adatto al momento e possiamo tornare a crescere in tutti i settori tecnologici e non solo nell’auto. Pensiamo all’aerospazio, alla meccanica strumentale, alla filiera del food, del turismo e della cultura”, ha detto Marsiaj.

Torino deve offrire alle imprese la possibilità di sviluppare il vantaggio competitivo attraverso competenze sempre aggiornate; relazioni internazionali concrete; opzioni di innovazione; logistica, trasporti e collegamenti di primo ordine. “Abbiamo ora il Pnrr – ha spiegato Marsiaj – che fornisce molte risorse per costruire una transizione tecnologica, ambientale, digitale che rappresenti un vero progresso per più persone possibile. Ma il Pnrr è un piano e un piano non basta. Occorre agire, applicarlo in concreto. Ci sono importanti investimenti da fare per i quali la collaborazione con il decisore pubblico è fondamentale, a cominciare dal recupero dei siti industriali orfani o dalle piattaforme per l’innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la concreta ricaduta sul nostro territorio delle riforme, abbiamo già individuato, al tavolo del ministro Giorgetti, insieme a Regione ed enti locali, le priorità, che sono 4: mobilità sostenibile, aerospazio, intelligenza artificiale, promozione del ricorso all'idrogeno”.

“Torino non è Torino se non cresce: la terziarizzazione che ha fatto la fortuna di Milano non ha svolto né un ruolo trainante a Torino, né ha compensato la maturità di alcuni comparti manifatturieri” spiega Marsiaj. “Secondo Banca d’Italia la dinamica economica piemontese è deludente da molto prima del Covid – prosegue –. Fatto cento il Pil del 1995, nel 2019 quello italiano era arrivato a 115, quello lombardo a 125, mentre il Pil del Piemonte era a 107”. Insomma, mentre la locomotiva lombarda prende il largo, il Piemonte non riesce neanche a tenere il passo della pur scarsa crescita del paese. Il confronto con la capitale economica, come evidenzia lo stesso Marsiaj, è impietoso: “Un dato su tutti: nel 2020 a Torino il reddito per abitante è stato di 22.700 euro. A Milano di 29.000”.

“Adesso, però, le cose potrebbero cambiare, anzi: devono cambiare”. E se “la ricerca di vocazioni alternative ha per ora soddisfatto solo parzialmente i bisogni della crescita", per il numero uno di via Fanti è importante che si tenga presente ciò che è, e a suo parere rimarrà, il fulcro del sistema industriale torinese: “L’auto resta il nostro core business. Non lo dico io, lo dice la forza di quasi 800 aziende della componentistica e di 70mila occupati”. E per tenere il passo del mercato dell’auto serve innovazione: “Torino è una città a vocazione tecnologica”, e “lo storico posizionamento di Torino nella tecnologia è adatto al momento. Possiamo tornare a crescere in tutti i settori tecnologici e non solo nell'auto. Pensiamo all'aerospazio, alla meccanica strumentale, alla filiera del food, del turismo e della cultura”. Tuttavia l’auto resterà al centro, visto che “è una fantastica creatrice di innovazione che poi si diffonde in altri settori”. Il presidente degli industriali spiega come le risorse per gli investimenti ci siano: “Nell’anno e mezzo della pandemia, i depositi bancari sono passati da 126 a 139 miliardi in Piemonte e a Torino da 68 a 75 miliardi. Risorse preziose in un momento ideale per investire”.

