Meteo: bel tempo con sole per l'intera giornata

A Torino oggi, mercoledì 27 ottobre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2704m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: tempo in prevalenza soleggiato grazie alla presenza di un campo di pressioni medio-alte; qualche foschia o banco di nebbia al primo mattino sulla pianura piemontese. Clima ancora abbastanza gradevole, tipico del periodo, minime frizzante, massime di poco inferiori ai 20°C o anche superiori in Liguria.