Ddl Zan: assessore Torino, si approvi e nessun passo indietro

"Oggi è un giorno importante per tutte e tutti: il Senato può compiere un passo decisivo verso l'approvazione del Ddl Zan. Mi auguro che ciò accada e che non si faccia nessun passo indietro". Così, su Facebook, il neo assessore ai Diritti della Città di Torino, Jacopo Rosatelli, che assumerà ufficialmente le deleghe questa mattina. "Sono al fianco di tutte le persone e le organizzazioni, a Torino e nel Paese, mobilitate per ottenere questo risultato", aggiunge.