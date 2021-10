Gli arretrati di Cairo

Che abbia il braccino corto è cosa piuttosto nota, ma che da quasi un anno Urbano Cairo non paga l’affitto al Filadelfia lo sapevano in pochi. La vicenda è stata resa di dominio pubblico ieri da Domenico Beccaria, rappresentante dei tifosi, assieme all’ex calciatore Angelo Cereser, nel cda della Fondazione che ha promosso la ricostruzione dello storico impianto sportivo e ne gestisce l’uso. Come riporta Tuttosport le rate semestrali di affitto non pagate dal Torino Fc sono due, gennaio e luglio, per un totale di 205 mila euro. In pratica, Cairo non paga da un anno. Giuseppe Ferrauto, rappresentante della società, pare non sia stato in grado di fornire spiegazioni. L’altro fatto grave riguarda il presidente del Cda, Luca Asvisio. Inizialmente ha dichiarato che non era a conoscenza dell’ammanco. Ma il revisore dei conti presente alla riunione lo ha sconfessato, rivelando che a settembre lo aveva avvisato, invitandolo a inviare un sollecito al club granata. Sollecito mai spedito.