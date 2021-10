Omicidio Murazzi: confermata condanna a 30 anni per Said

La corte di Assise di Appello di Torino ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Said Mechaquat, l'uomo che il 23 febbraio 2019 uccise sul lungo Po a Torino il 34enne Stefano Leo, commesso in un negozio di abbigliamento. L'imputato si costituì alcune settimane dopo e diede spiegazioni confuse del suo gesto. Emerse comunque che lui e la vittima non si conoscevano.