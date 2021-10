Piemonte investe su eventi sportivi, stanziati 1,7 milioni

La Regione Piemonte torna a investire sugli eventi sportivi, dopo lo stop causato dalla pandemia, e stanzia un milione e 670mila euro per le grandi manifestazioni con valenza regionale, nazionale e internazionale. "Dopo un anno di crisi dovuta al Covid, la nostra Regione vede di nuovo un futuro di grandi eventi. Con questo contributo il Piemonte decide di investire su quelle realtà sportive e su quei territori che credono nel grande sport - afferma l'assessore allo Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca -. Il lavoro svolto fino a oggi sta già dando i suoi frutti ed e' importante proseguire in questa direzione. Le istituzioni sono pronte a fare la loro parte per aiutare chi organizza eventi che aiutano a crescere il Piemonte". La scadenza del bando e' prevista per il 17 novembre.