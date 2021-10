Torino: Lo Russo, con Regione e Governo massima collaborazione

"Penso davvero che questa città abbia bisogno di fare quadrato sulle grandi questioni con le altre istituzioni, la Regione e il Governo innanzitutto. Da parte mia c'è la massima disponibilità alla concordia e alla cooperazione istituzionale". A dirlo a margine della cerimonia di insediamento, il neo sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che nel suo discorso dopo aver indossato la fascia tricolore ha sottolineato che "questo territorio può ripartire solo se torna a fare squadra, anche fra le istituzioni". "Incontrerò già nei prossimi giorni il presidente Cirio è mi farò carico di avviare un'interlocuzione col Governo - aggiunge il primo cittadino -. I dossier in campo sono davvero molti e questo e' un metodo che dobbiamo mettere in campo. Credo che quello che interessa ai cittadini e' che chi guida le amministrazioni sia in grado di organizzare un lavoro operativo che porti sviluppo, crescita e ricchezza e che riduca le diseguaglianze. Da questo punto di vista credo ci siano tutte le premesse per fare un buon lavoro", conclude.