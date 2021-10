Covid: Icardi, a inizio armi spuntate ora tra più virtuosi

"Nella fase iniziale della pandemia il Piemonte ha combattuto il Covid-19 con armi spuntate": così l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, in occasione dell'arrivo oggi nell'Aula del Consiglio regionale della relazione finale frutto di un anno di lavoro del gruppo interno alla Commissione Sanità che ha indagato sul modo in cui la Regione ha affrontato l'emergenza. "Negli ultimi venti anni - ha sottolineato Icardi - la sanità piemontese aveva subito moltissimi tagli, non possiamo prescindere da questo nel momento in cui analizziamo il comportamento della Regione di fronte all'emergenza Covid-19. Il Piemonte aveva in più l'aggravante di trovarsi sottoposta un piano di rientro dei conti. Ci siamo trovati a combattere con le armi spuntate, ma se oggi è saldamente in zona bianca e con un basso tasso di incidenza del virus, che fa della nostra Regione una delle più virtuose d'Europa, lo dobbiamo a tutto il lavoro che è stato fatto".