Covid: Preioni (Lega), Piemonte all'altezza della situazione

"Dopo anni di tagli incredibili alla sanità regionale la situazione era difficile, ma il Piemonte nonostante questo si e' dimostrato all'altezza della situazione: diversamente da altre realtà, non abbiamo avuto bisogno di limitare gli accessi dei malati alla terapia intensiva. Avevamo una debolezza strutturale, che stiamo superando e per la quale stiamo creando l'Azienda Zero, che sarà preposta anche a occuparsi di emergenze come quella che abbiamo vissuto". Così il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni, in occasione dell'approdo previsto oggi in Aula della relazione di 300 pagine redatta con un anno di lavoro dal gruppo di lavoro interno alla Commissione Sanità del Consiglio regionale sulla gestione dell'emergenza Covid-19. "I dati - ha affermato Preioni - sono incontrovertibili e dimostrano un deciso cambio di passo dall'inizio dell'emergenza ai momenti successivi. Siamo convinti che, passata la prima fase critica che ha sconvolto il mondo, il Piemonte è ora tra le Regioni migliori in Italia e in Europa per quanto riguarda i dati relativi alla pandemia".