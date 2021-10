Cessione del quinto per i pensionati

La Cessione del quinto è il prestito personale che ti permette di realizzare i tuoi sogni. Ideato per i lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici, nel corso degli anni è stato previsto anche per i pensionati la facoltà di accedere a questa tipologia di finanziamento, grazie alla possibilità di estinzione mediante trattenuta diretta sulla quota della propria pensione.

H2: Cos’è la Cessione del quinto?

La Cessione del quinto prevede modalità di rimborso differenti rispetto ai tradizionali prestiti personali. Le rate non possono superare il 20% dell’importo dello stipendio netto o della pensione (fatto salvo il trattamento minimo) e vengono trattenute direttamente dalla busta paga o dal cedolino pensione dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, i quali provvedono di conseguenza a rimborsare l’intermediario finanziario. La busta paga o il cedolino pensione pertanto rappresentano la reale garanzia del prestito, considerato che non è prevista alcuna firma da parte di un eventuale co-obbligato.

H2: Cessione del quinto per i pensionati

Prima di richiedere la Cessione del quinto Inps, il pensionato deve necessariamente fare richiesta per la comunicazione di cedibilità della pensione, al fine di indicare l’importo massimo della rata del prestito. Il documento per la quota cedibile potrà essere richiesto presso qualsiasi sede Inps e consegnato successivamente al proprio istituto di credito. Se invece quest’ultimo è convenzionato con l’Inps può elaborare la comunicazione di cedibilità direttamente presso la propria sede.

Sono ammessi a richiedere la Cessione del quinto, tutti i titolari di pensioni, fatta eccezione di:

● Invalidità civili;

● Assegni e pensioni sociali

● Assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;

● Assegni al nucleo familiare;

● Assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28);

● Pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;

● Prestazioni di esodo ex art.4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n.92;

● APE sociale

Secondo le disposizioni previste, una volta ottenuto il prestito, il rimborso avverrà mediante addebito automatico sulla pensione del richiedente da parte dell’Inps, il quale provvederà a versare le quote dovute all’ente finanziario.

L’importo cedibile viene calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, in modo da non intaccare l’importo annuale minimo della pensione, come stabilito dalla legge.

Per tale motivo non possono essere oggetto di cessione i trattamenti pensionistici integrati al minimo, mentre invece se titolari di più pensioni cedibili, il calcolo verrà effettuato sull’importo totale percepite da entrambe.

La Cessione del quinto per i pensionati prevede la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa per il rischio di premorienza del titolare della prestazione.