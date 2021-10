Università: azione Cua nella notte, nuovo spazio al Campus

Continuano le proteste degli studenti universitari di Torino. Dopo l'occupazione di un'aula di Palazzo Nuovo, ieri, questa notte i giovani del Collettivo Autonomo Universitario (Cua) hanno montato una tensostruttura al Campus Einaudi. "Stanotte al Campus è nato un nuovo spazio, Break-out. L'università ci toglie gli spazi, noi li riapriamo", scrivono sui social i giovani del Cua, che hanno anche esposto lo striscione "It's time to breakout". Lo scorso maggio la polizia aveva sgomberato l'aula C1 del Campus Einaudi, ora rioccupata dal collettivo studentesco Campus Invades, che era stata sequestrata nel febbraio 2020 per gli scontri con i movimenti studenteschi di destra in occasione di un evento sulle foibe. Per quelle tensioni nelle scorse settimane la Digos ha notificato quindici misure cautelari a altrettanti esponenti del Cua, che è vicino al centro sociale Askatasuna. In concomitanza con l'esecuzione delle misure è stata anche perquisita e sequestrata, su delega dell'Autorità Giudiziaria di Torino, un'altra aula occupata, la "Break".