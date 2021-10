Ipi vende porzione uffici Lingotto, 9mila metri quadri a Msc

Ipi Spa vende 9mila metri quadrati di uffici nel complesso del Liungotto, a Torino, per finanziare l'acquisto, sempre nel capoluogo piemontese, del Palazzo Rai. L'operazione, spiega l'amministratore delegato di Ipi, Vittorio Moscatelli, "rientra nella strategia di ridurre la concentrazione degli investimenti di Ipi in un solo complesso, appunto il Lingotto", dove il Gruppo continua ad essere proprietario di oltre 36.000 metri quadrati di uffici, due hotel con 382 camere, e 5mila metri quadrati di magazzini. La vendita, ad una società del Gruppo MSC, è condizionata al diritto di prelazione per 60 giorni spettante al Ministero dei Beni Culturali, essendo il Lingotto sottoposto a vincolo come bene di interesse storico-monumentale. Il prezzo di vendita, 19.250.000 milioni di euro, è in linea con le valutazioni effettuate per la redazione del bilancio, e comporta una plusvalenza di 5 milioni di euro circa. "La generazione di cassa dalla vendita andrà ad integrare le risorse già disponibili per l'acquisto del cosiddetto Palazzo Rai in Torino - spiega Moscatelli -, la sua gravosissima bonifica dall'amianto che riveste tutta la struttura portante in acciaio e non solo, facendosi carico Ipi di un sostanziale intervento per l'ambiente, per procedere poi, con un intervento di rigenerazione urbana, alla riqualificazione della torre iconica per la Città di Torino riportandola a nuova vita e punto di riferimento per la città data la posizione antistante la stazione dell'alta velocità e a pochi passi dal centro storico".