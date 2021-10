Piemonte Regione Europea Sport, Cirio orgogliosi candidatura

"Siamo stati la prima Regione d'Italia a sottoscrivere un accordo con Aces, del quale ho avuto l'onore di essere vicepresidente quanto ero parlamentare a Bruxelles. Oggi vivo un altro passaggio, ulteriore livello che consolida il rapporto su un tema fondamentale che è l'attività sportiva. Siamo orgogliosi di questa candidatura, è uno strumento per migliorarci". Così il presidente della Regione, Alberto Cirio, oggi a Torino alla conferenza stampa di chiusura delle giornate dedicate all'esame della candidatura del Piemonte a Regione Europea dello Sport 2022. "Lo sport - ha detto Cirio - è salute, noi dovremmo riuscire a vincolare la spesa sanitaria legandola alla spesa sportiva: ogni risorsa spesa sullo sporti oggi la risparmieremo sulla sanità domani. Ci vogliamo caratterizzare - ha sottolineato - come una Regione di turismo sportivo: sullo sport non si spende, si investe. Ogni volta che mettiamo soldi su un evento sportivo di livello, le risorse ci ritornano moltiplicate". "Mi auguro - ha concluso il governatore del Piemonte - di incontrare su questa sensibilità anche il nuovo sindaco di Torino, anche perché dobbiamo ricordare che Torino non ha perso le Olimpiadi, ma ci ha rinunciato, ed è stato un danno enorme per il nostro territorio".

La candidatura del Piemonte è stata ufficializzata il 13 aprile 2021 dalla Regione insieme ad Anci Piemonte e ai Comitati regionali di Coni e Cip. Il riconoscimento di Aces Europe viene attribuito alle Regioni che si distinguono per le politiche in favore dello sport. Il Piemonte è la prima Regione italiana a candidarsi al titolo. Fra i presenti all'incontro nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale, il presidente e fondatore di Aces Europe Gian Francesco Lupattelli, il segretario generale di Aces Europe Hugo Alonso, il presidente della sezione regionale del Coni Stefano Mossino, e anche il ministro dello Sport dell'Andalusia, Francisco Javier Imbroda.