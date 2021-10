Forte Fenestrelle, il Pinerolese chiede "gestione condivisa"

Il Forte di Fenestrelle, la "grande muraglia piemontese" simbolo della Città metropolitana di Torino, "è un bene che appartiene alla comunità: una gestione slegata dalla stessa, e dai suoi rappresentanti, non potrebbe avere esito positivo". Lo sostengono i comuni del Pinerolese, che in una lettera a prefetto, Agenzia del Demanio e Regione Piemonte si dicono contrari all'ipotesi di un bando, di prossima emissione, per la gestione del forte con modalità non condivise con il territorio. Nella lettera le istituzioni pinerolesi chiedono un incontro urgente all'Agenzia del Demanio e alla Regione Piemonte, "al fine di ipotizzare una proposta di gestione della struttura moderna, aperta, inclusiva, in rete con le altre risorse del territorio, perché il turismo rappresenta una grande fonte di sviluppo anche economico per le Comunità locali pinerolesi e montane, già piegate dalla recente pandemia". Una ampia disponibilità, dunque, per "definire una strategia comune e un percorso condiviso per la valorizzazione e gestione di questo bene faro".